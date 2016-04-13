В Киеве ученик распылил в помещении школы слезоточивый газ

В Деснянском районе Киева ученик распылил в коридорах школы № 212 перцовый слезоточивый газ.

Читайте такжеВиннитчина: 23 учеников госпитализировали из-за отравления газом, из них 4 - в реанимацииКак сообщили УНИАН в Управлении по чрезвычайным ситуациям столицы, до прибытия спасателей персонал учебного заведения вывел детей на улицу и проветрил помещение.

Пострадавших нет.