В Киеве ликвидирован подпольный цех по изготовлению некачественного медоборудования

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой пресекли в Киеве реализацию некачественного медицинского оборудования, которое продавалось в лечебные заведения Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, организаторы поставок ввозили в страну оборудование, которое длительное время использовалось за рубежом.

«Под видом сервис-центра мошенники наладили подпольный цех по ремонту, изменению серийных номеров, реставрации оборудования и инструментов. Государственным, коммунальным и частным медучреждениям они реализовывали их как новые», - говорится в сообщении.

Во время обыска в одном из киевских складских помещений правоохранители обнаружили партию медицинского оборудования общей стоимостью более чем 50 млн грн без соответствующих документов и маркировки.

По заключению экспертов, использование обнаруженных рентгеновских аппаратовс поддельными сертификатами с неизвестными источниками излучения может причинить вред здоровью пациентов. Правоохранители официально информируют об этом все лечебные учреждения, которые закупили оборудование у данной коммерческой структуры.

Открыто уголовное производство, продолжается досудебное следствие.