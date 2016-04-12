Во Львовской области из квартиры изъяли 5 тыс. доз амфетамина

В городе Стрый Львовской области правоохранители разоблачили обустроенную в квартире подпольную нарколабораторию, из которой изъяли 5 тыс. доз амфетамина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 30-летний ранее судимый житель города Стрый обустроил лабораторию по изготовлению особо опасного психотропного вещества амфетамин в своей квартире.

Во время обыска 11 апреля правоохранители обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, ингредиенты для изготовления психотропных веществ, более 1 кг прекурсоров и 5 тыс. доз амфетамина на сумму свыше 150 тыс. грн по ценам «черного» рынка.

Как сообщил начальник первого территориального управления Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Роман Мицак, в лаборатории за одни сутки производилось около 500 грамм амфетамина.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 313 УК Украины (похищение оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет).