В Одессе малыши из детсада госпитализированы с острой кишечной инфекцией

Как сообщили УНИАН в главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Одесской области, первые 2 больных обратились за медицинской помощью 7 апреля, им поставлен предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция». Еще четверых детей госпитализировали 9 апреля: у троих - диагноз «пищевая токсикоинфекция», еще у одного - «гастроэнтероколит».

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Клинические симптомы у госпитализированных: слабость, тошнота, рвота, температура до 38 градусов. Степень тяжести - средний. В ходе эпидрасследования установлено, что трое больных посещают ясельную группу, трое - среднюю.

«Заведение имеет проектную мощность 92 ребенка, по списку - 111 детей, фактически посещают 59 детей. Канализации и водоснабжения централизованное», - отметили в управлении.

Родители связывают заболевание детей с употреблением в детском саду на ужин творожно-вермишелевой запеканки.

Для выявления источника инфицирования отобрано 20 смывов на условно-патогенную микрофлору в ясельной группе и на пищеблоке, 3 суточные пробы кулинарии, 2 пробы воды водопроводной, на носительство кишечной группы инфекций обследовано 18 контактных лиц.

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Проведена также дезинфекция в детском заведении. В настоящее время продолжаются противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области у 5 воспитанников детского сада № 5 Черноморска (бывший Ильичевск) диагностирована острая кишечная инфекция.