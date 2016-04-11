В Черноморске у 5 воспитанников детсада диагностирована острая кишечная инфекция

В Одесской области у 5 воспитанников детского сада № 5 Черноморска (бывший Ильичевск) диагностирована острая кишечная инфекция.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Одесской области, о недомогании первых воспитанников одной из младших групп детсада медикам стало известно 8 апреля. Еще двух детей с симптомами острой кишечной инфекции из этой же группы выявили педиатры по результатам патронажа.

В инфекционное отделение Ильичевской бассейновой больницы сейчас госпитализированы 4 ребенка в состоянии средней тяжести. Родители одного ребенка от госпитализации отказались.

«По предварительным данным, у двоих пострадавших детей - острый гастроэнтерит и еще у двоих - острый гастроэнтероколит. Предположительно, - ротавирусный. У пятого ребенка, который лечится на дому, - ротавирусная инфекция», - отметили в управлении.

Читайте такжеВ Краматорске малыши в детсаду отравились "Белизной"Для выявления источника возбудителя заболевания проведено внеплановое обследование на кишечную группу и патогенный стафилококк 11 человек персонала сада, обслуживающих упомянутую группу (воспитателей, няни, сотрудников пищеблока и медицинского работника).

Все дети, контактировавшие с заболевшими, направлены в поликлиническое отделение для обследования. Отмечается, что вероятными причинами вспышки могут быть нарушения санитарно-противоэпидемического режима в группе.

В настоящее время ведется соответствующее расследование. Для бактериологического исследования отобраны образцы суточных пищевых продуктов, сырья, питьевой воды.

В помещениях группы проведена дезинфекция.