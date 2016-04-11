В Харьковской области предотвратили использование несертифицированной вакцины

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку использования детской противотуберкулезной вакцины, которая не прошла государственный контроль качества.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области.

По данным СБУ, 220 тыс. доз вакцины для прививки детей было импортировано из России. Почти 30 тыс. из них не прошли государственного контроля качества и не получили обязательного заключения Государственной службы Украины по лекарственным средствам о соответствии медицинских иммунобиологических препаратов.

В частности, сотрудники спецслужбы выявили факт закупки харьковской частной медицинской клиникой почти 15 тыс. несертифицированных доз вакцины с поддельным заключением Гослекслужбы. В ближайшее время планировалось начать ее введение малышам.

На прошлой неделе Гослекслужба запретила оборот и использование этой партии вакцины. Препараты уничтожены.

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