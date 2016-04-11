В Киевской области будут судить фельдшера, по вине которой умер человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в январе этого года жительница Тетиевского района Киевской района трижды вызывала неотложную медицинскую помощь по месту своего проживания, при этом просила ее госпитализировать, на что фельдшер неотложной медицинской помощи ей необоснованно отказала и посоветовала обратиться к врачу-терапевту.

Смерть женщины наступила в день вызова неотложной помощи, вследствие небрежного отношения к своим обязанностям фельдшера, которая поставила неверный диагноз и не приняла необходимых мер к госпитализации больного.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, в связи с чем у больного возникли тяжелые последствия). Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Обвинительный акт направлен в Тетиевский районного суда для рассмотрения по существу.