Во Львовской области водитель сбил беременную женщину

В селе Ясенов Бродовского района Львовской области водитель автомобиля насмерть сбил беременную женщину и скрылся с места ДТП.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 8 апреля.

Водитель неизвестного транспортного средства совершил наезд на беременную женщину-пешехода в возрасте 25-30 лет, которая скончалась на месте происшествия, и скрылся с места ДТП. Личность погибшей и ее место жительства устанавливаются, говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка, правоохранители разыскивают водителя.