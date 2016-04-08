Во Львовской области водитель сбил беременную женщину
10:13, 08 апреля 2016Новости регионов
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Водитель неизвестного транспортного средства совершил наезд на беременную женщину-пешехода в возрасте 25-30 лет.
REUTERS
В селе Ясенов Бродовского района Львовской области водитель автомобиля насмерть сбил беременную женщину и скрылся с места ДТП.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 8 апреля.
Водитель неизвестного транспортного средства совершил наезд на беременную женщину-пешехода в возрасте 25-30 лет, которая скончалась на месте происшествия, и скрылся с места ДТП. Личность погибшей и ее место жительства устанавливаются, говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка, правоохранители разыскивают водителя.
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