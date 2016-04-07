В Запорожье расследуют факт закупки некачественных продуктов для детсадов

В Запорожье прокуратура выявила факт закупки департаментом образования, науки, молодежи и спорта Запорожского горсовета недоброкачественных продуктов для питания детей в дошкольных учреждениях города.

Как сообщил УНИАН руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик, факт закупки для питания детей недоброкачественных продуктов, был выявлен в ходе обысков, которые проводились 4 апреля в помещениях департамента горсовета, а также на фирмах, которые выиграли тендеры на поставку продуктов питания в бюджетные учреждения сферы образования Запорожья.

Читайте такжеВ Краматорске малыши в детсаду отравились "Белизной"«На складе выявлено большое количество «сырного продукта» и пустой тары из-под него. Выявлены изготовленные кустарным способом – с помощью копировальной техники, этикетки на продукты питания. Выявлена поддельная печать Госветнадзора Украины, которая используется для маркирования мяса, прошедшего ветэкспертизу и т.д.», - рассказал Мазурик.

По его словам, по версии следствия на склады предприятий-поставщиков поступают продукты питания ненадлежащего качества: спред, сметанковый продукт, сырный продукт и т.д., которые в дальнейшем перепаковываются в тару с поддельными этикетками и поступают в дошкольные учреждения под видом масла, сметаны, сыра и творога.

По его словам, косвенно эта информация подтверждается жалобами территориальных подразделений образования Запорожья на поступление в дошкольные учреждения некачественных продуктов.

Читайте такжеВ детсаде Бердянска - вспышка острой кишечной инфекции Данная информация сейчас проверяется в рамках уголовного производства, открытого прокуратурой по ч. 2 ст. 364 УК Украины – «Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия».

По итогам обысков прокуратура также открыла производство по ст. 364 УК Украины в связи с обнаружением в департаменте образования, науки, молодежи и спорта Запорожского горсовета списка победителей еще не прошедших тендеров на ремонтные и строительные работы в учреждениях сферы образования Запорожья.

Также прокуратура открыла уголовное производство по ст. 358 УК Украины – «Подделка печатей и штампов».

В Запорожской мэрии информацию прокуратуры пока не комментируют.