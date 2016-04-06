Ривненский облсовет просит Кабмин не допустить сокращения медиков

17:34, 06 апреля 2016
Новости регионов
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Ривненский областной совет просит Кабинет Министров не допустить сокращения медицинских работников.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято сегодня на внеочередном сессионном заседании облсовета.

Как сказано в документе, 25 ноября 2015 г. было принято постановление Кабинета министров №1024 «Об утверждении норматива обеспечения стационарными больничными койками в расчете на 10 тыс. населения», которым утвержден предельный норматив обеспечения стационарными больничными койками не более 60 коек на 10 тыс.

Депутатам Ривненского облсовета поступают многочисленные обращения от территориальных общин о том, что в области уже начался процесс выполнения постановления, который неизбежно приведет к массовому сокращению медицинских работников, и это при том, что уровень медицинского обслуживания населения является крайне низким, поскольку не хватает персонала для оказания качественной медицинской помощи, отмечается в документе.

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По данным облсовета, особенно плачевной является ситуация с районными больницами, которые находятся в сельских населенных пунктах и обслуживают население окрестных сел. Сокращение койко-мест и последующее сокращение медперсонала приводит к тому, что больница теряет статус районной, и уже не может оказывать медицинскую помощь второго уровня. Следовательно, граждане для получения соответствующих медицинских услуг вынуждены ехать в город, который, в большинстве случаев, находится очень далеко от их населенного пункта, что влечет дополнительные материальные трудности и нагнетает социальное напряжение в селах.

Кроме того, депутаты обеспокоены тем, что в селе, где и так нет работы, увеличивается контингент безработных (сокращенных медработников), которым государство должно выплачивать из бюджета соответствующую денежную помощь. Исходя из этого, отмечается в документе, "обоснования экономии бюджетных средств выглядят необоснованными».

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Ривненский областной совет обращается с просьбой отменить постановление КМУ №1024 и провести широкое общественное обсуждение относительно реформирования отрасли здравоохранения в Украине.

Обращение единогласно поддержали 58 депутатов, присутствовавших в зале.

Справка УНИАН, 25 ноября 2015 г. Кабинет Министров Украины своим постановлением №1024 "Об утверждении норматива обеспечения стационарными больничными койками в расчете на 10 тыс. населения" установил "предельный норматив обеспечения стационарными больничными койками в расчете на 10 тыс. населения не более 60 коек".

Данное постановление было принято взамен аналогичного постановления КМУ от 28 июня 1997 г. №640, которым были предусмотрены дифференцированные нормативы обеспечения стационарными больничными койками для различных областей - от 76 до 82 коек на 10 тысяч населения. Для Ривненской области норматив составлял 80 коек на 10 тысяч населения.

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