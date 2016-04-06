Киев получит финансовую помощь для борьбы со СПИДом

Как передает корреспондент УНИАН, с другой стороны документ подписал директор ЮНЭЙДС в Украине Яцек Тишко.

По словам Кличко, в рамках подписанных договоренностей предусмотрено, в частности, оказание финансовой помощи на проведение в столице мероприятий для преодоления эпидемии ВИЧ-СПИДа. Сумма помощи еще не определена, но она станет известна через несколько месяцев.

«Суммы, которые выделяются для борьбы со СПИДом во всем мире, – это миллиарды долларов. В ближайшее время будет распределение средств, и мы будем знать сумму, которая будет направлена в Украину», - отметил городской голова Киева.

“Киев входит в 200 городов мира, которые совместными действиями могут преодолеть глобальную эпидемию СПИДа. Мы должны продемонстрировать ответственность перед киевлянами и, объединив усилия с международным сообществом, предотвратить распространение болезни и сделать все, чтобы преодолеть эпидемию СПИДа», – заверил Кличко.

На мероприятии сегодня присутствовали чрезвычайные и полномочные послы Франции и США в Украине Изабель Дюмон и Джеффри Пайетт, министр здравоохранения Александр Квиташвили, президент и исполнительный директор Международной Ассоциации поставщиков услуг по уходу в области Спида (IAPAC) Хосе М. Зунига и исполнительный директор Киевского городского представительства «Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД» Лада Булах.

Справка. Парижская декларация – это обязательства мэров относительно усиления мер противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции в городах через достижение целевых показателей 90-90-90, благодаря которым 90% людей, живущих с ВИЧ, узнают о своем ВИЧ-статусе; 90% людей, которые знают о своем ВИЧ-положительном статусе, будут получать антиретровирусное лечение, и у 90% людей, которые получают лечение, вирусная нагрузка не будет определяться.

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Ко всемирному движению мэров уже присоединились главы более 60 городов-мегаполисов, в том числе Парижа, который начал эту инициативу, а также Амстердама, Брюсселя, Женевы, Майами, Сан-Франциско, Вашингтона, Бангкока, Мельбурна, Дели и др.

“IAPAC аплодирует мэру Виталию Кличко за его личное лидерство и приветствует столицу Украины в глобальной сети городов, которые присоединились к Парижской декларации. IAPAC выражает готовность работать со всеми представителями города, включая гражданское общество, чтобы воплотить принятое стратегическое решение”, - отметил Зунига.

Тишко, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что Киев является первым городом в Украине и во всем регионе Восточной Европы, который присоединился к Глобальной инициативе влиятельных городов. «Подписав сегодня Парижскую декларацию, мэр Виталий Кличко посылает мощный сигнал другим городам страны и региона о важности преодоления эпидемии СПИДа как залога устойчивого развития городов и местных общин”, - сказал Директор ЮНЭЙДС в Украине.