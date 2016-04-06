В Краматорске малыши в детсаду отравились "Белизной"

В Краматорске Донецкой области семеро детей попали в больницу в результате отравления химическим веществом в детском саду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, сегодня, 6 апреля, в детском саду № 69 города Краматорска семеро детей в возрасте 5-6 лет отравились химическим веществом.

По предварительным данным, воспитатель старшей группы детсада спутала чайники, и вместо воды напоила малолетних детей раствором «Белизны».

С жалобами на резкое ухудшение самочувствия детей срочно госпитализировали в детскую больницу. Сейчас они находятся в реанимации. По данным врачей, состояние детей - средней тяжести.

Читайте такжеВиннитчина: 23 учеников госпитализировали из-за отравления газом, из них 4 - в реанимацииПо данному факту Краматорской местной прокуратурой внесены данные в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Проводятся первоочередные следственные действия.