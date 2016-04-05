Правительство назначило еще одного заместителя Квиташвили

13:54, 05 апреля 2016
Новости регионов
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Кабинет министров Украины ввел дополнительно должность заместителя министра здравоохранения.

фото: УНІАН

Соответствующее распоряжение от 30 марта 2016 г. №234-р опубликовано на Правительственном портале.

«Ввести дополнительно должность заместителя министра здравоохранения Украины», - говорится в документе.

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