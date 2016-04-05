В Киеве презентовали проект, который поможет в решении семейных проблем

В Киеве презентовали проект «Право на счастье» - экспертную помощь по семейным делам / bonboniere.com.ua

Презентация состоялась во время пресс-конференции в УНИАН с участием экспертов в области права, нотариата и психологии, которые имеют опыт в сопровождении семейных дел и положительный опыт в разрешении семейных конфликтов.

В частности, как отметил практикующий психолог Вячеслав Немеш, по данным Государственной службы статистики, за прошлый год в Украине было зарегистрировано 278 тысяч браков и более 168 тысяч разводов.

«Получается так, что распадается 6 из 10 браков. Примерно 50-60% всех разводов припадает на молодые семьи, из которых большая часть разводится в первые три месяца - полтора года совместной жизни», - сказал он.

По его словам, одно из приоритетных направлений работы в рамках этого проекта - оказать поддержку людям, у которых сейчас происходит конфликт интересов.

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Частный нотариус Киевского городского нотариального округа Иван Мишенин отметил, что в рамках проекта можно будет заверять договоры, завещания, доверенности, выдавать свидетельства и дубликаты, налагать запреты, удостоверять факты и многое другое.

«Индивидуальное отношение к каждому клиенту и плодотворное сотрудничество с психологом и юристом. Предоставление консультации относительно бесспорности решения вопросов, что будет приемлемым для всех сторон правоотношений. В нашем проекте конечным результатом совместного сотрудничества является желание клиентов, сформированное в качественно составленный, соответствующий всем действующим нормам законодательства договор, а именно брачный договор, договор о разделе имущества супругов или иная сделка, которая будет наиболее приемлема для наших клиентов», - сказал нотариус.

Мишенин отметил, что это обеспечит реализацию конечного результата совместной работы всех звеньев данного проекта и предоставление юридического значения принятому клиентом решению.

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Адвокат, управляющий партнер Юридической компании «AVG group», которая входит в рейтинг сотни лучших юристов 2014/2015 годов по выбору клиентов и в рейтинг ТОП-5 лучших юристов по семейному праву Екатерина Власюк отметила, что данный проект призван обеспечить спокойствие и снять напряжение в семейных делах.

«Используя инструменты, которые мы предлагаем, стороны будут иметь возможность обеспечить себя надежной защитой во время семейной жизни, а также в случае развода. Наш проект включает в себя два аспекта - это брачные договоры и мирное урегулирование разводов», - сказала она.

По ее словам, заключение брачных договоров является новой практикой для Украины.

«И у нас до сих пор царит устоявшееся утверждение по поводу того, что если кто-то из супругов предлагает заключить брачный договор, то это означает, что «он не любит, а имеет исключительно меркантильные интересы в меру статистики разводов, которая показывает, что 61% браков распадается. Понятно, что это лишь популистский лозунг, который не подтвержден современными реалиями».

Власюк также отметила, что заключение брачного договора «не означает отсутствия любви и теплых взаимных отношений, заключение брачного договора означает вашу высокую правовую культуру, он юридически гарантирует ваше спокойствие и защиту интересов».

Именно поэтому одной из задач проекта «Право на счастье», подчеркнула она, является донесение до людей необходимости, удобства и эффективности использования такой возможности как заключение брачного договора.

Вторым направлением данного проекта, по словам адвоката, является развод.

«Процесс развода является сложным психологическим этапом для самих супругов, а тем более для детей. Наша задача - сделать этот процесс легким, спокойным и быстрым. В данном процессе мы устанавливаем истинность желания расстаться у сторон. Проводим переговоры для мирного разрешения ситуации (Медиация). Результатом медиации является быстрый и комфортный развод с заключением нотариально удостоверенных договоров (раздела имущества, уплаты алиментов, выезда ребенка за границу, участия в воспитании ребенка). При отсутствии возможности мирно урегулировать ситуацию осуществляем юридическое сопровождение судебного дела», - сказала Власюк.