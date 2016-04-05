В Киеве изъято 200 кг наркотиков, ввезенных для распространения среди молодежи

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что на киевском железнодорожном вокзале оперативники на одном из путей, обнаружили странный багаж - семь мешков с содержанием неизвестного вещества природного происхождения.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра мешков обнаружили вещество природного происхождения зеленого цвета. Согласно предварительной оценке экспертов, это – «насвай» - мелкие шарики зеленого цвета, которые при употреблении на несколько минут вводят человека в состояние эйфории», - говорится в сообщении.

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Указанное вещество правоохранители направили на экспертизу. Общий вес изъятого –более 200 кг.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч.1 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители пытаются установить владельцев багажа. Следствие продолжается, добавили в полиции.