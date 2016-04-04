В киевском метро поезд сбил пассажира, который спустился на рельсы

В киевском метро поезд сбил пьяного пассажира, который спустился на рельсы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Инцидент произошел ночью между станциями метро "Черниговская" и "Дарница". «40-летний житель Киевской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, слез на рельсы метрополитена», - отмечается в сообщении.

Машинист электропоезда, увидев пассажира в опасном месте, подал предупредительный сигнал и затормозил, однако в результате удара мужчину отбросило к заграждению, сообщили в отделе коммуникации.

Сотрудники управления полиции в метрополитене сразу вытащили мужчину на платформу станции метро "Дарница" и оказали помощь. «На его теле не было видимых телесных повреждений», - говорится в сообщении.

Читайте такжеС начала года в метро Киева произошло 35 случаев травмирования пассажировПо данным правоохранителей, «потерпевший пояснил, что не помнит, почему слез на рельсы, поскольку был пьян». В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает полиция.

Сведения о происшествии внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений. Полицейские проводят мероприятия по установлению всех подробностей происшествия.