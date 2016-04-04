В Измаиле горела городская больница
10:40, 04 апреля 2016Новости регионов
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В городе Измаиле Одесской области в ночь на 4 апреля горела городская больница.
До прибытия пожарных медицинский персонал больницы успел вывести на улицу 43 пациентов / zk.mns.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС в Одесской области, в 3.08 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по проспекту Суворова 68, на 1 этаже трехэтажного здания Измаильской городской больницы возник пожар в комнате центра здоровья.
Около 4.40 пожар был ликвидирован на общей площади 15 кв. м. Огнем уничтожена мебель и офисные принадлежности.
«До прибытия пожарных медицинский персонал больницы успел вывести на улицу 43 пациента. В настоящее время больные размещены в других отделениям больницы», - отметили в пресс-службе.
Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.
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