В Измаиле горела городская больница

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС в Одесской области, в 3.08 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по проспекту Суворова 68, на 1 этаже трехэтажного здания Измаильской городской больницы возник пожар в комнате центра здоровья.

Около 4.40 пожар был ликвидирован на общей площади 15 кв. м. Огнем уничтожена мебель и офисные принадлежности.

«До прибытия пожарных медицинский персонал больницы успел вывести на улицу 43 пациента. В настоящее время больные размещены в других отделениям больницы», - отметили в пресс-службе.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.