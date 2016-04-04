Прикарпатье: двое детей умерли от отравления неизвестным веществом

Как сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, вчера, 3 апреля, в 21.15 из Верховинской центральной районной больницы поступила информация о том, что в пгт Верховина в жилом доме найдены без признаков жизни двое несовершеннолетних, 2007 и 2014 годов рождения.

Читайте такжеНа Львовщине с пищевым отравлением госпитализированы семью

Установлено, что они отравились неизвестным веществом.

Согласно сообщению спасателей, мать детей в неадекватном состоянии госпитализирована в лечебное учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа национальной полиции УМВД в области.