Прикарпатье: двое детей умерли от отравления неизвестным веществом

09:35, 04 апреля 2016
Новости регионов
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В Ивано-Франковской области умерли двое детей, отравились неизвестным веществом.

Фото: УНИАН

Как сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, вчера, 3 апреля, в 21.15 из Верховинской центральной районной больницы поступила информация о том, что в пгт Верховина в жилом доме найдены без признаков жизни двое несовершеннолетних, 2007 и 2014 годов рождения.

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Установлено, что они отравились неизвестным веществом.

Согласно сообщению спасателей, мать детей в неадекватном состоянии госпитализирована в лечебное учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа национальной полиции УМВД в области.

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