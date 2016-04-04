Прикарпатье: двое детей умерли от отравления неизвестным веществом
09:35, 04 апреля 2016Новости регионов
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В Ивано-Франковской области умерли двое детей, отравились неизвестным веществом.
Маму детей госпитализировали / Фото: УНИАН
Как сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, вчера, 3 апреля, в 21.15 из Верховинской центральной районной больницы поступила информация о том, что в пгт Верховина в жилом доме найдены без признаков жизни двое несовершеннолетних, 2007 и 2014 годов рождения.
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Установлено, что они отравились неизвестным веществом.
Согласно сообщению спасателей, мать детей в неадекватном состоянии госпитализирована в лечебное учреждение.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа национальной полиции УМВД в области.
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