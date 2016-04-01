В Рогатинской больнице ночью прогремел взрыв

В Ивано-Франковской области начато уголовное производство по факту взрыва в поликлинике Рогатинской больницы / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, Тисменицкая местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 УКУ (кража).

Установлено, что в ночь на 1 апреля в холле поликлиники Рогатинской центральной районной больницы неизвестный человек путем применения взрывного устройства умышленно повредил банкомат и, получив таким образом доступ к сейфу, похитил оттуда свыше 2 тыс грн.

В результате взрыва повреждены металлопластиковые окна и двери помещения холла поликлиники.

В ходе досудебного расследования устанавливается точная сумма средств, находившихся в банкомате, и стоимость поврежденного имущества. Проводятся розыскные мероприятия для установления личностей преступников.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в 4.45 от дежурного Рогатинского отделения полиции поступило сообщение о том, что в Рогатине в фойе поликлиники районной больницы произошел взрыв.

Как выяснили правоохранители, группа неизвестных лиц взорвала банкомат. Взрывом повреждены входные двери в поликлинику и в фойе, окна. Признаков и проявлений горения не обнаружено, пострадавших нет.

Ранее, 26 марта в Тлумакской районной больнице Ивано-Франковской области неизвестные пытались аналогичным способом взорвать банкоматы.