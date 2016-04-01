В Рогатинской больнице ночью прогремел взрыв
В Ивано-Франковской области по факту взрыва в поликлинике Рогатинской центральной районной больницы начато уголовное производство.
Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, Тисменицкая местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 УКУ (кража).
Установлено, что в ночь на 1 апреля в холле поликлиники Рогатинской центральной районной больницы неизвестный человек путем применения взрывного устройства умышленно повредил банкомат и, получив таким образом доступ к сейфу, похитил оттуда свыше 2 тыс грн.
В результате взрыва повреждены металлопластиковые окна и двери помещения холла поликлиники.
В ходе досудебного расследования устанавливается точная сумма средств, находившихся в банкомате, и стоимость поврежденного имущества. Проводятся розыскные мероприятия для установления личностей преступников.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНИАН, 1 апреля в 4.45 от дежурного Рогатинского отделения полиции поступило сообщение о том, что в Рогатине в фойе поликлиники районной больницы произошел взрыв.
Как выяснили правоохранители, группа неизвестных лиц взорвала банкомат. Взрывом повреждены входные двери в поликлинику и в фойе, окна. Признаков и проявлений горения не обнаружено, пострадавших нет.
Ранее, 26 марта в Тлумакской районной больнице Ивано-Франковской области неизвестные пытались аналогичным способом взорвать банкоматы.