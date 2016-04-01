Киев проведет повторные торги на закупку препаратов для онкобольных

В Киеве отменены торги на закупку онкопрепаратов по 10-и из 12 наименований из-за недостаточного количества их участников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Читайте такжеНовая комбинация препаратов эффективна при раке молочной железы«Поскольку для участия в процедуре, которая состоялась 22 марта 2016 года, заявки подали менее двух поставщиков, торги на закупку лекарственных средств для лечения онкологических больных отменены по 10-и из 12-и наименований», – отметил чиновник.

По его словам, из-за отсутствия централизованной закупки онкопрепаратов Министерством здравоохранения Украины в 2015 году, столичная власть нашла возможность увеличить ассигнования на закупку лекарственных средств онкобольным столицы. Так, из городского бюджета в 2015 году было выделено 15 млн грн, а в 2016 – 20 млн грн. Однако сейчас жизненно необходимые лекарства не могут быть приобретены.

Читайте такжеВ столице стартует проект по ранней диагностики онкозаболеваний «Ситуация сейчас сложилась просто абсурдная. С одной стороны, город имеет реальные деньги и готов закупить лекарства, которые не по карману многим больным. С другой – желающих продать эти лекарства не находится. Из 12 позиций мы можем закрыть всего две, с 20 млн грн потратить на закупку всего около 7 млн грн», – сказал Поворозник.

Он сообщил, что повторная процедура тендерных закупок по приобретению медицинских препаратов для онкобольных состоится 11 апреля 2016 года.