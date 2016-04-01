В Ивано-Франковской области в поликлинике взорвали банкомат.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, сегодня в 4.45 от дежурного Рогатинского отделения полиции поступило сообщение о том, что в г.Рогатине в фойе поликлиники районной больницы произошел взрыв. Как выяснили правоохранители, группа неизвестных лиц взорвала банкомат.

Взрывом повреждены входные двери в поликлинику и в фойе, окна.

Признаков и проявлений горения не обнаружено, пострадавших нет.

Оперативно-спасательная служба на место происшествия не викликалась.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в Тлумачской райбольнице также произошел взрыв. Как выяснили правоохранители, неизвестные пытались подорвать банкоматы.