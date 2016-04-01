В Одессу доставили 8 раненных в зоне АТО бойцов

В Одессу сегодня доставили 8 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

По его словам, трое бойцов – в тяжелом состоянии.

«Встретили борт… 8 ребят... 3 тяжелых...», - написал Танцюра.

В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами «скорой помощи» их перевезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Танцюра также просит помочь с приобретением лекарств для бойцов.