В Одессу доставили 8 раненных в зоне АТО бойцов
09:59, 01 апреля 2016Новости регионов
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Просят помочь с приобретением лекарств для бойцов.
В Одессу бойцы доставлены самолетом / Фото: УНИАН
В Одессу сегодня доставили 8 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.
Об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.
По его словам, трое бойцов – в тяжелом состоянии.
«Встретили борт… 8 ребят... 3 тяжелых...», - написал Танцюра.
В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами «скорой помощи» их перевезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
Танцюра также просит помочь с приобретением лекарств для бойцов.
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