Акватория Николаевского морпорта загрязнена городскими стоками

Об этом сказано в сообщении пресс-службы администрации порта.

"Так, на текущей неделе во время осмотра акватории порта был выявлен факт загрязнения воды Бугского лимана, а именно выброс из транзитного городского ливневого коллектора в районе причала № 0 хозяйственно-бытовых стоков (в т. ч. сточно-фекальные воды, мусор) с твердыми плавучими частицами. В ходе визуального наблюдения было выявлено, что ориентировочная длина пятна составляет 800 м вдоль причалов № 0-7 и шириной 3-4 м от причальной линии, что зафиксировано средствами фото и видео фиксации", - сказано в сообщении.

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К работе по ликвидации загрязнения было привлечено специализированное судно МНМС – 101.

В течение нескольких часов пятно было ликвидировано, а про факт сброса были оповещены «Николаевводоканал», департамент жилищно-коммунального хозяйства, а также экологические службы.

"В то же время, подчеркиваем, что представители экоинспекции неоднократно бывали в Николаевском морском порту с попытками отбора проб изолированного балласта. Чем вызывали множественные протесты капитанов иностранных судов, и, как следствие вредили имиджу Украины и Николаевского порта, в частности. Администрация Николаевского морского порта призывает руководство экологической инспекции и городские службы решить вопрос загрязнения Бугского лимана городским коллектором, а не наносить вред имиджу нашей страны", - заявляет администрация порта.