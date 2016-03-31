Сумы не обеспечены вакциной против бешенства

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято 30 марта.

«В Сумах сложилась катастрофическая ситуация с предоставлением населению антирабической помощи из-за отсутствия вакцины против бешенства. В областном центре такую помощь оказывает первая горбольница. В среднем за год в нее обращается до 900 горожан. На 2016 год на приобретение антирабических препаратов запланировано 195,3 тыс. грн. Но с начала года в медучреждении вакцины нет», - говорится в обращении.

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Горсовет просит ВРУ и Минздрав решить вопрос с обеспечением медучреждений Сум антирабической вакциной.