Сумы не обеспечены вакциной против бешенства
12:35, 31 марта 2016Новости регионов
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Сумской городской совет обратился к председателю ВР Гройсману и министру здравоохранения Квиташвили с просьбой обеспечить регион антирабической вакциной против бешенства.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято 30 марта.
«В Сумах сложилась катастрофическая ситуация с предоставлением населению антирабической помощи из-за отсутствия вакцины против бешенства. В областном центре такую помощь оказывает первая горбольница. В среднем за год в нее обращается до 900 горожан. На 2016 год на приобретение антирабических препаратов запланировано 195,3 тыс. грн. Но с начала года в медучреждении вакцины нет», - говорится в обращении.
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Горсовет просит ВРУ и Минздрав решить вопрос с обеспечением медучреждений Сум антирабической вакциной.
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