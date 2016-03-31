Ивано-Франковская детская больница получила медоборудование для ухода за недоношенными младенцами

В Ивано-Франковской областной больнице лечатся в основном больные детки, которые прибывают в лечебное учреждение из всех родильных домов региона. В областной детской больнице есть 10 аппаратов искусственного дыхания, из них 8 свой ресурс уже исчерпали.

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Дыхательный аппарат имеет 40 режимов работы, основная функция которого — делать вместо младенца вдох и выдох. На то, чтобы ребенок «раздышался», в зависимости от его патологии, нужно 5 -7 дней. Затем переходят на другие вспомогательные режимы. Данный аппарат искусственного дыхания помогает быстрее снять младенцев искусственной вентиляции легких и переходить на другие режимы поддержки ИВЛ-аппарата.

На сегодня благодаря этому оборудованию удалось спасти жизнь уже десяти малышам.

Руководство Ивано-Франковской областной клинической детской больницы имеет планы обновить оборудование в иммунологической лаборатории, рентгенологических и наркозно-дыхательных аппаратов, а также для проведения фиброгастроскопии.