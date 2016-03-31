В Сумах создали Центр медицинских и психологических услуг участникам АТО

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 30 марта во время сессии горсовета. «За» проголосовали 30 из 41 присутствующего депутата (всего в горсовете 42 депутата).

В частности, в структуре центра будут функционировать отделения медицинского и социального сопровождения, социально-психологических и педагогических услуг и физиотерапевтическое отделение.

Согласно принятому решению, Центр создан для обслуживания не менее 50 граждан в день в условиях дневного пребывания.

Целью деятельности Центра является реализация социально-экономических, медицинских, психологических мероприятий восстановительного характера, направленных на предупреждение прогрессирования патологического процесса, устранение или максимально возможной компенсации ограничений жизнедеятельности, восстановление здоровья участников боевых действий, участников АТО и членов их семей.

Центр будет консультировать по вопросам предотвращения возникновения и развития возможных органических расстройств личности; предоставлять услуги по обеспечению одноразовым питанием, транспортными услугами, средствами малой механизации, социально-бытовой адаптации, материальной поддержки лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах; предоставлять юридические, психологические, информационные и другие услуги.

Сейчас в помещении, на базе которого будет размещаться коммунальное учреждение, ведутся ремонтные работы.