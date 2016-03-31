Из Тернополя в зону АТО отправили 30 т гуманитарной помощи

Из Тернополя в зону антитеррористической операции отправили 30 т гуманитарной помощи / Штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, участие в церемонии отправки грузовика приняли председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна, председатель облсовета Виктор Овчарук, начальник областного управления Нацполиции Александр Богомол.

Перед отправкой груз освятили священники кафедрального собора Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы.

Помощь для военнослужащих тернопольской 44-й отдельной артиллерийской бригады собрали совместно депутаты-аграрии из фракции «Блок Петра Порошенко» Тернопольского областного совета, тернопольские медики и местная организация Красного Креста.

Для бойцов передали муку, крупы, сахар, другие продукты, а также инструменты, бытовые вещи и медикаменты.

Вручат все бойцам Барна и Овчарук, которые сопровождают грузовой автомобиль на Донбасс.

«Поддержать наших военнослужащих – долг каждого сознательного человека. И это не первая помощь депутатов. Спасибо всем, кто присоединился к этому благородному делу Военнослужащие должны чувствовать, что здесь, в тылу, о них помнят, за них переживают. Имеем большое желание не только передать необходимое, но и пообщаться с нашими защитниками, увидеть, в каких условиях они находятся, какие есть проблемы и в чем они нуждаются», – сказал накануне отъезда Овчарук.