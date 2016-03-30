В Житомирской больнице установили новый томограф стоимостью 30 млн

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирском областном совете.

Согласно сообщению, до конца этой недели больница должна получить документацию на МРТ.

Томограф протестовали в Житомирской областной клинической больнице им. А.Ф. Гербачевского, сделав первый контрольный снимок.

Главный врач областной больницы Богдан Леськив отметил, что полноценный запуск МРТ запланировано на конец апреля и сначала аппарат будет работать в две смены. Впоследствии услуги магнитно-резонансной томографии будут предоставляться круглосуточно.

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Новый МРТ позволит удешевить диагностику для жителей области, которые будут платить только за пленку.

Новый томограф производства компании «Филипс» был закуплен в прошлом году за около 30 миллионов гривен. До этого в области диагностика МРТ проводилась на частных аппаратах.

Как сообщал УНИАН, ранее Житомирский облсовет выделял средства на строительство помещения для установки коммунального магнитно-резонансного томографа в Житомирской областной клинической больнице им. А. Ф. Гербачевского.