На Западе Украины объявлена повышенная лавинная опасность

30 - 31 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявляется повышенная лавинная опасность (III степень).

30 - 31 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявляется повышенная лавинная опасность (III степень). Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter