На Западе Украины объявлена повышенная лавинная опасность
14:40, 30 марта 2016Новости регионов
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30 - 31 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявляется повышенная лавинная опасность (III степень).
Надвигается снежная лавина / Фото: УНИАН
30 - 31 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявляется повышенная лавинная опасность (III степень).
Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.
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