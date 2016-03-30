На Западе Украины объявлена повышенная лавинная опасность

14:40, 30 марта 2016
Новости регионов
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30 - 31 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявляется повышенная лавинная опасность (III степень).

Надвигается снежная лавина / Фото: УНИАН

30 - 31 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявляется повышенная лавинная опасность (III степень).

Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.

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