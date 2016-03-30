На Закарпатье предотвратили незаконный ввоз крупной партии медикаментов

В Закарпатской области пограничники Чопского отряда предотвратили незаконный ввоз в Украину крупной партии медикаментов иностранного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Чопского пограничного отряда.

Как говорится в сообщении, 29 марта около 16 часов во время проверки прилегающей к границе местности пограничники отдела «Тиса» обнаружили 21 неизвестный сверток.

О факте сразу были извещены правоохранительные органы. В ходе осмотра находки пограничники насчитали более 20,5 тыс. таблеток иностранного производства, 630 пакетов, 312 ампул и 3 капельницы.

По данным пресс-службы, пограничники обнаружили упаковки с медицинскими препаратами под разными названиями («Ebastina», «Pravastatina» и тому подобное), все - итальянского производства.

«Что это за препараты, какое они имеют действие, назначение нам неизвестно, сейчас этот вопрос выясняют специалисты», - уточнили в пресс-службе.

Найденные медикаменты изъяли. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по выявлению лиц, причастных к противоправной деятельности.