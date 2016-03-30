В Житомире зафиксирована вспышка гепатита в детсаду - СЭС

Об этом сообщил официальный сайт Госсанэпидслужбы области, передает корреспондент УНИАН.

Согласно сообщению, вспышка гепатита специалисты зафиксировали в житомирском дошкольном учебном заведении №27.

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«Вспышка возникла среди воспитанников старшей группы №1 ДОУ. По состоянию на 29.03.2016р. всего заболело 4 детей, на стационарном лечении в инфекционном отделении детской центральной городской больницы находится 3 детей, один ребенок переболел ранее и выписана из стационара. Диагноз «Вирусный гепатит А» у 3 больных подтверждено клинически и лабораторно », - говорится в сообщении.

Специалистами Житомирского городского управления Госсанэпидслужбы области проведено санитарно-эпидемиологическое обследование в очаге заболевания. Для лабораторных исследований отобраны смывы с объектов окружающей среды, пробы пищевых продуктов и питьевой воды, обследовано контактных лиц, исследования продолжаются.

В очагах заболеваний проведена заключительная дезинфекция, по контактным проводится медицинское наблюдение.