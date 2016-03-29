В Одессе возобновлена вакцинация детей от туберкулеза. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время аппаратного совещания заявила первый заместитель директора департамента охраны здоровья Одесского городского совета Ирина Соколова. В настоящее время во всех городских родильных домах и детских поликлиниках возобновлена вакцинация детей от туберкулеза. Вакцина БЦЖ для иммунопрофилактики туберкулеза закуплена за счет средств бюджета Одессы в количестве 50 тыс. доз.

Это покроет потребности города в данном препарате до конца текущего года, а также позволит привить всех детей, которые ранее пропустили плановую прививку в связи с отсутствием противотуберкулезной вакцины. Вакцина БЦЖ имеет срок годности до октября 2017 года.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов поручил руководству вышеназванного департамента и КП «Одесфарм» обеспечить приобретение вакцины БЦЖ для города на 2017 год.

Как сообщал УНИАН, 29 февраля на брифинге директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Игорь Шпак заявил, что власти города планируют приобрести за счет прибыли, полученной коммунальным предприятием, «Одесфарм», - более 1 млн грн – вакцину против туберкулеза (БЦЖ) российского производства.