В Николаевской области на полигоне умер мобилизованный

В Николаевской области на Широколановском общевойсковом полигоне умер 50-летний мобилизованный.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции области, информация о происшествии поступила 27 марта около 13:50.

"Эксперт, осмотрев тело умершего, не выявил признаков насилия. По предварительному заключению, мужчина умер вследствие сердечной болезни", - отметили в полиции.

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Тело военного направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

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