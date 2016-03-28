Семьи участников АТО поедут на оздоровление в Регенсбург

Из Одессы на оздоровление в немецкий Регенсбург отправят 23 ребенка из семей вынужденных переселенцев и участников антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время во время аппаратного совещания заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, сегодня 23 ребенка отправляются на оздоровление в Регенсбург, который является городом-побратимом Одессы. Поездка организована по предварительной договоренности с властями Регенсбурга.

«Это дети из семей, попавших в очень сложную ситуацию... Это 18 детей-переселенцев и еще 5 – дети участников АТО. Дети пройдут курс оздоровления, организована культурная программа и прочее», - сказал Труханов.

Как уточнили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, группу детей сопровождают 5 педагогов.

«Отправление сегодня вечером, возвращение в Украину – 12 апреля», - сообщили в департаменте.

Читайте такжеПринят закон об оздоровлении детей участников боевых действийКроме того, как сообщил Труханов, Регенсбург примет на бесплатное лечение из Одессы тяжело больного ребенка из семьи участника АТО.

По его словам, после обращения родителей к местным властям за помощью, профильные специалисты направили ряд писем за рубеж – в города-побратимы Одессы с соответствующими медицинскими возможностями, и «одним из первых откликнулся Регенсбург».

«Наше письмо о лечении ребенка из семьи АТО получило поддержку в Регенсбурге. Это ребенок из семьи военнослужащего, который сейчас выполняет боевую задачу на востоке страны... Ребенок попал в очень сложную ситуацию, требуется сложная операция... Сегодня мы изыскали средства, чтобы оплатить дорогу ребенку. Он выезжает с матерью, лечение, операция бесплатно…», - сказал Труханов, выразив глубокую признательность немецкой стороне за вышеназванное предложение.

В департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета отказались озвучить какие-либо подробности, включая диагноз ребенка и сумму, в которую немецкой стороне может обойтись операция и лечение.

«В Германии отказались озвучить цифру… Это некорректно, особенно, когда отец служит в зоне боевых действий…», - заявили в департаменте.

В то же время, в горсовете отметили, что известная клиника в другом государстве ранее озвучила сумму в 25 тыс. евро.