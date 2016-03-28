В зоне АТО ранен медик

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших среди наших воинов нет, четверо получили ранения. Также в Авдеевке в результате вражеского обстрела ранен медик-доброволец", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки пророссийские вооруженные формирования 44 раза открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины.