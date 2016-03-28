В зоне АТО ранен медик
10:08, 28 марта 2016Новости регионов
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На протяжении прошедших суток в зоне проведения антитеррористической операции ранены четыре украинских военнослужащих и медик-доброволец.
За прошедшие сутки в зоне АТО ранены четверо военнослужащих и медик / Скриншот
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших среди наших воинов нет, четверо получили ранения. Также в Авдеевке в результате вражеского обстрела ранен медик-доброволец", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки пророссийские вооруженные формирования 44 раза открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины.
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