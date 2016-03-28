В Николаеве на улице нашли младенца

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, в настоящее время правоохранители устанавливают роженицу, которая оставила новорожденного в опасности.

В дежурную часть Корабельного отдела полиции поступило сообщение от жительницы района о том, что прямо на скамейке возле дома №118 по ул. Торговой лежит замотанное в вещи младенец без признаков жизни.

На место происшествия прибыл наряд патрульной полиции, обнаружил, что ребенок якобы еще дышит.

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"Немедля, правоохранители быстро отвезли мальчика в больницу для оказания квалифицированной помощи. К сожалению, в медицинском учреждении врачи констатировали смерть ребенка, наступившей, предположительно, от переохлаждения", - сообщили в полиции.

Следственным отделением Корабельного отдела полиции начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК Украины «Оставление в опасности», что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.