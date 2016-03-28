Сумской облсовет направил на оздоровление детей более 5 млн

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение облсовет принял на сессии: «за» проголосовали 50 из 57 присутствовавших депутатов (всего в Сумском облсовете 64 депутата).

Целью программы является обеспечение проведения оздоровления и отдыха детей Сумской области, которые требуют особого социального внимания и поддержки, в соответствии с потребностями региона. Реализация программы позволит обеспечить эффективное проведение кампании по оздоровлению и отдыху в 2016 году, а также внедрить открытый, объективный и прозрачный подбор и направление детей в заведения оздоровления и отдыха области и Украины.

Направлениями и приоритетными задачами программы являются: увеличение числа детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха; создание благоприятных условий для развития и деятельности заведений оздоровления и отдыха области всех типов, недопущение их закрытия и перепрофилирования, развитие сети этих заведений; координация и контроль за соблюдением требований и норм проведения оздоровительно-развлекательного процесса, деятельности оздоровительных заведений; проведение эффективной информационной кампании о возможностях получения оздоровительных услуг, освещения подготовки, хода и итогов ежегодной кампании по оздоровлению и отдыху на районных, местных и областном уровнях.

Среди мероприятий программы – обеспечение закупки услуг по оздоровлению и отдыху, организация и направление детей льготных категорий в заведения оздоровления, отдыха области и Украины; обеспечение деятельности и расширение сети передвижных лагерей палаточного типа; организация и обеспечение оздоровления, отдыха детей в профильных и загородных оздоровительных лагерях; организация оздоровления в соответствующих заведениях области учащихся-сирот, студентов-сирот или лишенных родительской опеки, которые обучаются в профессионально-технических учебных заведениях и высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, в соответствующих заведениях области и тому подобное.

Финансирование программы осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2016 год на финансирование отрасли оздоровления и отдыха детей.