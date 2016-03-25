Врачи Днепропетровщины будут получать надбавки за нагрузки

Днепропетровский областной совет выделил 5 млн грн из областного бюджета на местные надбавки врачам за эффективность работы и нагрузки в 2016 году.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на 3-й сессии облсовета 7-го созыва за данное решение проголосовали 94 депутата из 99, зарегистрированных в сессионном зале.

«Мы внедряем новую практику – поощрять врачей, которые ответственно и упорно используют свои знания, умения, время и здоровье, работая на благо жителей области. Планируется, что объем средств на надбавки врачам будет увеличиваться. А чтобы этот процесс был прозрачным, планируем к распределению привлекать трудовые коллективы», – заявил председатель областного совета Глеб Прыгунов.

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