В Тернополе после капремонта открыт корпус перинатального центра

В Тернополе открыли один из корпусов перинатального центра «Мать и ребенок» после капитального ремонта стоимостью 28,1 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии приняли участие вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, председатель облгосадминистрации Степан Барна, председатель областного совета Виктор Овчарук, народные депутаты Украины от Тернопольщины Игорь Побер, Роман Заставный, Николай Люшняк, представители медицинской сферы области.

«Местная власть совместно с народными депутатами, правительством нашла возможности и завершила реконструкцию перинатального центра. Сегодня очень важно, что местная власть берет ответственность. Да, это непросто. Нелегко реализовывать проекты. Но главное – результат. Его должна ощутить каждая украинская семья на себе. Это – безопасность матери, ребенка. Кроме того, заведение будет предоставлять консультации в районах и объединенных территориальных общинах», – сказал во время открытия Зубко.

Барна, в свою очередь, отметил, что при предыдущей власти учреждение почти уничтожили.

«В 2010 году облсовет выделил средства, был сделан ремонт. Однако затем здесь стали внедрять эксперимент, уничтожили пол, сносили стены, а вместо них ставили гипсокартонные, хотя это противоречило проекту и т.п. Но благодаря нашим совместным усилиям с народными депутатами от Тернопольщины, нам удалось сделать ремонт и обеспечить комфортные условия для беременных», – сказал председатель ОГА.

По его данным, раньше в палатах роддома приходилось находиться одновременно 12-ти женщинам, а теперь - по две.

Читайте такжеВ Харькове презентовали новый сервис по выдаче свидетельств о рождении в роддомахВ рамках реконструкции было закуплено 40 многофункциональных кроватей, 38 кроваток для новорожденных, 8 из которых с подогревом. В каждой из палат есть санузел, постоянная подача горячей воды.

Установлено современное вентиляционное оборудование, металлопластиковые и противопожарные двери, бойлеры, система оповещения.

Справка УНИАН. Коммунальное заведение Тернопольского облсовета «Тернопольский областной клинический перинатальный центр «Мать и ребенок» – единственное в области учреждение здравоохранения III-го уровня по оказанию высокоспециализированной медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным из групп высокого акушерского и перинатального риска.

Реконструкция заведения началась в 2012 году. Тогда было профинансировано 37,5 млн грн. Из них на 12 млн грн. закупили новое медоборудование и мебель.

В 2013-2014 году из-за отсутствия финансирования ремонтные работы не выполняли.

В 2015 году Кабмином на завершение ремонтных работ было выделено 25,8 млн грн.

Общая сметная стоимость перинатального центра составляет около 80 млн грн, поэтому принято решение вводить объект в эксплуатацию поочередно.

Благодаря реконструкции ожидается существенно повышение уровня и качества диагностическо-лечебной медицинской помощи и снижение показателей заболеваемости и смертности.