Черниговщина: 5-летний мальчик спас от пожара младших братьев

В Черниговской области 5-летний мальчик спас во время пожара двух своих младших братьев.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба управления ГСЧС в области.

Согласно сообщению, вчера в службу спасения "101" в Щорском районе поступило сообщение о пожаре в одном из частных жилых домов в с. Рогозки. По вызову на место происшествия прибыли пожарные местной пожарной команды и дежурный караул 8-й государственной пожарно-спасательной части УГСЧС в области.

На момент их прибытия пламенем были охвачены комнаты и крыша дома. Пожар был локализован, а почти за три часа окончательно ликвидирован. Спасатели не допустили распространения огня на расположенные рядом 4 сооружения хозяйственного назначения.

Во время расследования установлено, что мать оставила дома без присмотра трех малолетних мальчиков в возрасте полтора, 3 и 5 лет, а сама ушла по делам. В результате неисправности электропроводки возник пожар в одной из комнат, где играли дети. Старший мальчик, заметив возгорание, вывел из горящего дома своих младших братьев.