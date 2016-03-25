Черниговщина: 5-летний мальчик спас от пожара младших братьев
Во время расследования установлено, что мать оставила дома без присмотра трех малолетних мальчиков в возрасте полтора, 3 и 5 лет, а сама ушла по делам.
В Черниговской области 5-летний мальчик спас во время пожара двух своих младших братьев.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба управления ГСЧС в области.
Согласно сообщению, вчера в службу спасения "101" в Щорском районе поступило сообщение о пожаре в одном из частных жилых домов в с. Рогозки. По вызову на место происшествия прибыли пожарные местной пожарной команды и дежурный караул 8-й государственной пожарно-спасательной части УГСЧС в области.
На момент их прибытия пламенем были охвачены комнаты и крыша дома. Пожар был локализован, а почти за три часа окончательно ликвидирован. Спасатели не допустили распространения огня на расположенные рядом 4 сооружения хозяйственного назначения.
Во время расследования установлено, что мать оставила дома без присмотра трех малолетних мальчиков в возрасте полтора, 3 и 5 лет, а сама ушла по делам. В результате неисправности электропроводки возник пожар в одной из комнат, где играли дети. Старший мальчик, заметив возгорание, вывел из горящего дома своих младших братьев.