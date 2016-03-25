Житомирщина: ученики школы госпитализированы с гепатитом А

В Житомирской области четверо учеников сельской школы на этой неделе госпитализированы с вирусным гепатитом А.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины,

Как отмечается в сообщении, вспышка вирусного гепатита А возникла среди школьников общеобразовательной школы села Садки Житомирской области. Инфекционное заболевание обнаружили у 4 детей в возрасте до 15 лет.

Все пострадавшие с предварительным диагнозом «вирусный гепатит А» сейчас госпитализированы в инфекционное отделение Житомирской детской областной клинической больницы.

Как отмечают в СЭС, медицинская помощь больным оказывается в необходимом объеме.

Для установления причин возникновения вспышки и ее ликвидации работники Госсанэпидслужбы провели санитарно-эпидемиологическое обследование в очаге заболевания. Для лабораторных исследований отобрали пробы пищевых продуктов и питьевой воды.

Кроме того, в очаге заболевания провели заключительную дезинфекцию, а за школьниками, которые контактировали с больными, сейчас установлено медицинское наблюдение. Окончательные причины вспышки вирусного гепатита А в школе станут известны после всех необходимых исследований и экспертиз.