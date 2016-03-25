В Черкасской области от переохлаждения умер 2-летний мальчик

В селе Кайтановка Катеринопольского района Черкасской области от переохлаждения умер 2-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций ГУ Национальной полиции Черкасской области, тело мальчика во дворе частного домовладения нашел его отчим утром 24 марта.

Мать мальчика находится в роддоме на дородовом сохранении. Мальчик тосковал по маме и постоянно спрашивал о ней. Вечером отчим положил сына спать. А около 4-х часов утра обнаружил тело ребенка во дворе у колодца. Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, констатировали смерть ребенка.

По одной из версий правоохранителей, мальчик ночью пошел на улицу искать мать, но из-за малого возраста не смог самостоятельно вернуться в дом.

Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила в результате переохлаждения. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства трагедии, решается вопрос об открытии уголовного производства.