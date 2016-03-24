В Кировоградской области количество смертельных случаев от пандемического гриппа увеличилось до 13

В Кировоградской области количество смертельных случаев от осложнений пандемического гриппа увеличилось до 13.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы в области, у всех умерших больных выделены фрагменты РНК вируса гриппа типа А(H1N1). За прошедшую неделю, по состоянию на 23 марта, было зарегистрировано 2 летальных случая от гриппа А. Умерли женщина 1968 года рождения и мужчина 1973 года рождения, которые относились к группе медицинского риска осложнений от гриппа.

Читайте такжеВ Украине зарегистрировано 370 смертей от гриппа - МинздравЗа неделю в области ОРВИ заболело 3757 человек, из них 72% дети – 2707. В больницы области госпитализировано 299 больных, из них 228 детей. Заболеваемости за неделю составила 38,58 случаев на 10 тысяч населения, что ниже уровня эпидпорога на 39% (эпидпорог для 11 недели – 63,91). Эпидемическая ситуация по ОРВИ остается напряженной в Кировоградском районе, где наблюдается превышение уровня эпидпорога более чем на 50%.