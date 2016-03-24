7-миллионный набор выживания на Донбассе выдал Штаб Ахметова

24 марта 2016 года в одном из гуманитарных пунктов Штаба Рината Ахметова выдан 7-миллионный продуктовый набор. О том, как в течение 20 месяцев выстраивалась системная работа по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса, во время пресс-брифинга рассказали директор Александр Вишняков и координатор Римма Филь, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

«На сегодняшний день мы выдали 7 миллионов наборов выживания мирным жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. С начала работы Штаба Рината Ахметова в августе 2014 года продуктовые наборы и другие виды помощи уже получили 1 млн 109 тыс. 089 человек. Помощь помогает выжить самым незащищенным, самым пострадавшим от войны землякам: пенсионерам, детям, инвалидам. Тем, кто остался на неподконтрольной территории, и переселенцам, покинувшим свои дома. 70% наших получателей – пенсионеры», – акцентировала Римма Филь.

Для перевозки такого объема гуманитарного груза на Донбасс было отправлено 182 автоколонны из 4403 двадцати тонные фуры. Машины преодолели 1 млн 611 тыс. км дорог. Это 106 дней пути.

Читайте такжеГуманитарный штаб Ахметова отправил раненых детей на реабилитациюЧтобы сформировать и выдать 7 млн наборов выживания Гуманитарный штаб доставил в логистические центры в Донецке и Мариуполе 88 тыс. тонн продуктов. Штаб – один из крупнейших покупателей на продовольственном рынке Украины. Ежемесячно закупается 3,5 - 4,5 тыс. тонн продуктов.

Штаб несет ответственность за каждый набор выживания и проводит поэтапную проверку качества помощи.

«Для нас крайне важна репутация поставщиков. Эффективность нашей помощи зависит от своевременности поставки и качества продукции. За 1,5 года Гуманитарный штаб с нуля выстроил эффективный механизм оказания помощи: от размещения заказов, распределения продукции на складе в Днепропетровске до доставки в Донецк и Мариуполь. По обе стороны линии соприкосновения помощь выдавалась в 100 пунктах выдачи», – рассказал Александр Вишняков.

Основным фокусом работы Штаба остается помощь в «серой зоне» и отдаленных селах Донбасса. За 10 месяцев работы мобильные бригады посетили 425 населенных пунктов.

«Вместе с мобильной бригадой я побывал в Жованке и Майорске, которые находятся недалеко от КПВВ «Зайцево». Обстрелы там не прекращаются, и день нашего приезда не был исключением. Несмотря на это, люди пришли за помощью и рассказали, как живут. Они устали от обстрелов, от борьбы за выживание. У них была очень тяжелая зима: все социальные выплаты заморожены, в их домах нет воды, света, отопления. И зная эту ситуацию, мы не можем прекратить помогать. Это очень сложная территория со сложными людскими судьбами. Одна пожилая женщина потеряла сознание прямо во время выдачи. Люди просто устали. Каждый выезд наших волонтеров в «серую зону» – это риск во имя помощи людям, которые волею судьбы оказались в этой ситуации. И в их глазах – благодарность Ринату Ахметову и волонтерам, за то, что о них помнят и помогают», – подытожил Александр Вишняков.