За время вооруженного конфликта на Донбассе были ранены 200 детей - ВОЗ

Сегодня, 24 марта, в Запорожье началась реабилитация раненых детей из Донбасса. Об этом в ходе пресс-брифинга рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Две недели назад Штаб объявил о запуске нового направления работы – «Реабилитация раненых детей». Данная программа дает возможность раненым детям из Донецкой и Луганской областей пройти курс реабилитационного лечения в специализированных центрах, а также получить необходимые средства технической и индивидуальной реабилитации.

«2016 год мы объявляем годом помощи нашим раненым маленьким землякам. Эти дети нуждаются в очень сложной реабилитации – и в психологической, и в физиологической, и в протезировании. Эта помощь очень разносторонняя, и мы готовы ее оказывать. Все дети в возрасте до 18 лет, которые получили ранение в результате вооруженного конфликта, могут рассчитывать на помощь Рината Ахметова. На данный момент это единственная в Украине масштабная и системная программа по возвращению к полноценной жизни малышей и подростков, получивших ранения во время войны на Донбассе», ‒ заявила Римма Филь.

По официальным данным ВОЗ, за время вооруженного конфликта на Донбассе были ранены 200 детей. На текущий момент в базе Гумштаба зарегистрировано 163 раненых ребенка. И уже сегодня первые ребята отправились на реабилитацию в клинический санаторий «Великий Луг» в Запорожье. 6-летние братья Иван и Коля и их 9-летняя сестра Катя пройдут там курс реабилитации общего профиля.

«Это семья из Авдеевки – бабушка, мама и трое детей. Когда был обстрел, они пережидали его в коридоре, как и многие семьи из Донбасса. Но, к сожалению, были все ранены осколками снаряда, которые попали в квартиру. Ваня, Коля и Катя получили множественные осколочные ранения. Сейчас их жизни уже ничего не угрожает, но детки нуждаются в реабилитации», ‒рассказала Римма Филь.

Завтра в Запорожском реабилитационном центре «Великий Луг» к ним присоединятся еще двое детей из села Берестовое Артемовского района, которые также получили осколочные ранения во время обстрела летом 2014 года во дворе своего дома. Лечение 15-летняя Саша и 6-летний Данил проходили в Харьковской областной детской больнице. Девочку до сих пор беспокоят сильные боли в ногах. Реабилитационное лечение поможет улучшить состояние здоровья детей.

Курс реабилитации ребенка составляет 21 день. Штаб, согласно разработанным критериям, отобрал несколько реабилитационных центров разных профилей в Запорожье, Бердянске, Славянске и Одессе. При выборе учреждений главное внимание уделялось качеству оказываемой помощи, наличию необходимых реабилитационных процедур и удобству для родителей.

Основные направления оказания помощи:

лечение неврологических заболеваний;

восстановление опорно-двигательного аппарата;

восстановительное лечение внутренних органов;

коррекция состояния после оперативного длительного лечения;

эндопротезирование;

протезирование конечностей и глаз;

адаптационная реабилитация.

На сегодняшний день заявки на участие в программе реабилитации подали около 60 семей. Для того чтобы записаться на курс реабилитации необходимо до 1 июня 2016 года позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба по телефону 0800 509 001.