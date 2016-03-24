В Одесской области еще в одном районе выявлена АЧС

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ветеринарной медицины в Одесской области, 22 марта в частном хозяйстве в селе Надлиманское Овидиопольского района зарегистрирована гибель свиньи.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) 23 марта установлен диагноз - африканская чума свиней.

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С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС 23 марта в 22.00 проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Овидиопольский райгосадминистрации, решением которой утвержден план ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зона защиты и надзора.

По предварительной информации, в хозяйствах населения, проживающего в Надлиманском, содержится 147 голов свиней.

«В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС», - отметили в управлении.

Как сообщал УНИАН, с 19 марта в Раздельнянском районе Одесской области объявлен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в селе Миролюбовка.