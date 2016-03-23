Синоптики предупреждают о повышенной лавинной опасности в Карпатах

15:32, 23 марта 2016
Новости регионов
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В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность.

Ожидается повышенная лавинная опасность (III степень) / Фото: УНИАН

Завтра в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность (III степень).

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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