В Черниговской области количество летальных случаев от пандемического гриппа возросло до 20

В Черниговской области количество летальных случаев от осложнений гриппа с начала эпидсезона (с 1 октября 2015 г.) возросло до 20.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы в области, у всех умерших больных выделены фрагменты РНК вируса гриппа типа А(H1N1). В 15 из 20 случаев - больные принадлежали к группе медицинского риска заболевания гриппом и имели хронические заболевания.

За 22 марта в области заболели гриппом и ОРВИ 907 человек, из них 543 ребенка (59,9%), госпитализированы 36 больных, в том числе 31 ребенок.

За сутки зарегистрировано 2 случая заболевания гриппом. Заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 56,2%. По г. Чернигову заболели 253 человека, из них детей – 157 (62,1%), заболеваемость ниже эпидемического порога на 67,9%.

С начала эпидсезона в Черниговской области заболели гриппом и ОРВИ более 140 тыс. человек, в том числе почти 78 тыс. детей (55%); госпитализированы более 5 тыс. человек, из них 3,6 тыс. детей (66%).

Результаты вирусологического мониторинга подтверждают, что эпидемический процесс в области вызван циркуляцией вирусов гриппа типа А(H1N1) пандемический и А(H3N2) сезонный.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 марта, по данным управления Госсанэпидслужбы в Черниговской области, было зарегистрировано 19 смертельных случаев от осложнений гриппа: в Нежине - 2, в Куликовском, Варвинском, Нежинском и Щорском районах - по 1, в Черниговском районе - 3 случая, 10 человек умерли от осложнений гриппа в областном центре.