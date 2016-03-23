В Житомире откроют хоспис

В Житомире будет открыт хоспис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин сегодня в 16 часов на брифинге в Житомире.

«Начата работа над созданием первого городского хосписа. Он будет открыт в микрорайоне Богуния, на улице Корабельной», - сказал Сухомлин.

Он уточнил, что такое заведение в городе откроют впервые и за образец возьмут известный хоспис Святой Елены в Коростене, который начал действовать одним из первых в Украине. Как известно, коростенский хоспис действует на базе участковой больницы «Укрзализныци», здесь уже получили помощь более тысячи человек. Заведение финансируется, в основном, из благотворительных источников.

Читайте такжеНа обустройство первого хосписа в Одессе необходимо 9 млн грнКак прозвучало сегодня на пресс-конференции, для изготовления проектной документации хосписа в Житомире в городском бюджете уже предусмотрено 250 тыс. грн. Также отмечалось, что в настоящее время в Украине возникла необходимость создания государственной программы развития подобных заведений.

Житомирский хоспис, как и другие подобные заведения, будет действовать для помощи неизлечимо больным.

Читайте такжеВ Луцке впервые в Украине создали детскую выездную службу "Хоспис на дому"В целом же, по данным сайта Житомирского горсовета, в 2016 году на содержание учреждений здравоохранения Житомира за счет государственной медицинской субвенции выделено только 175 млн грн при минимальной потребности в 231,4 млн грн. В то же время в городе принимают меры для улучшения качества медицинских услуг.