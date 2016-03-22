В детсаде Бердянска - вспышка острой кишечной инфекции

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер Бердянского отдела полиции ГУ НП в Запорожской области Игорь Горецкий.

«Сегодня с утра в этом детском учреждении работают сотрудники следственно-оперативной группы Бердянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области: собирают первичные материалы, на основании которых будет дана правовая квалификация произошедшего», - сообщил Горецкий.

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По данным главного управлении Госсанэпидемслужбы в Запорожской области, вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована среди воспитанников ясельной группы бердянского детского сада №37 «Познайка». В инфекционное отделение коммунального учреждения Бердянского горсовета «Бердянское территориальное медицинское объединение» 21 марта с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализировано 6 детей.